مسؤول مشارك في عملية تسليم الرهائن لرويترز: فريق في طريقه لاستلام رهينات إسرائيليات

أكّد مسؤول مشارك في عملية تسليم الرهائن لرويترز، أنّ فريقًا من اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة في طريقه لاستلام رهينات إسرائيليات من حركة "حماس".