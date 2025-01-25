تسليم "حماس" أربع مجندات إسرائيليات للجنة الدولية للصليب الأحمر

أظهر بث مباشر تسليم حركة "حماس" أربع مجندات إسرائيليات للجنة الدولية للصليب الأحمر.



وتم اقتياد الأربع إلى منصة في مدينة غزة وسط حشد كبير من الفلسطينيين في وجود العشرات من مسلحي حماس.



ولوحن بأيديهن وابتسمن قبل التوجه إلى سيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي ستسلمهن إلى القوات الإسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الرهائن الإسرائيليات الأربع اللواتي أفرجت عنهن حركة حماس عبرن إلى الأراضي الإسرائيلية من غزة.



وأعلن الجيش في بيان "قبل وقت قصير، برفقة قوات من الجيش الإسرائيلي وعناصر جهاز الاستخبارات الداخلية (شاباك)، عبرت الرهائن الأربع العائدات الحدود إلى الأراضي الإسرائيلية".