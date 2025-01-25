إسرائيل تفرج عن محمد طوس أقدم معتقل فلسطيني في سجونها ضمن صفقة التبادل مع حماس

قال نادي الأسير الفلسطيني إن أقدم معتقل فلسطيني لدى إسرائيل محمد طوس سيكون ضمن الدفعة التي سيتم إطلاقها.ويبلغ طوس 69 عاما، وهو معتقل منذ العام 1985 وينتمي إلى حركة فتح، وقد حكم عليه بالسجن مدى الحياة وأمضى 40 عاما بشكل متواصل في السجون الاسرائيلية، وسيكون ضمن المعتقلين الذين سيتم إبعادهم خارج الاراضي الفلسطينية.