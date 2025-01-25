موفد البابا فرنسيس يواصل زيارته لسوريا المستمرة حتى ٢٩ كانون الثاني

يواصل موفد البابا فرنسيس، الكاردينال كلاوديو غودجيروتي، رئيس دائرة الكنائس الشرقية، زيارته لسوريا المستمرة حتى ٢٩ كانون الثاني.



والزيارة التي تتضمن لقاءات مع المؤمنين والأساقفة والكهنة والرهبان، وقادة المجتمعات والفعاليات المسيحية في حلب وحمص ودمشق,تحمل رسالة دعم من البابا للمسيحيين في سوريا في ظل الظروف الراهنة,وايضا تمنيات بإعادة بناء بلد مسالم يحترم حرية الإنسان وكرامته، مع التأكيد ان الكنيسة الكاثوليكية ستبذل كل الجهود ,لدعم نهضة سوريا والوقوف بجانب المهمشين.