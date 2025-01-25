في سوريا شائعات في شأن انسحاب القوات العسكرية السورية الجديدة من محافظات ومدن الساحل السوري

اجتاحت في سوريا شائعات في شأن انسحاب القوات العسكرية السورية الجديدة من محافظات ومدن الساحل السوري.



وتضمنت الشائعات أيضًا ادعاءات بعودة ماهر الأسد، شقيق الرئيس السابق بشار الأسد، إلى الساحل السوري، لكن سرعان ما نفت الإدارة السورية الجديدة هذه الأنباء.



وردًا على هذه الشائعات، اعلن المقدم مصطفى كنيفاتي، مدير الأمن في محافظة اللاذقية، لوكالة الأنباء الرسمية، انّها معلومات كاذبة، وقد استغل هذه المعلومات بعض العناصر الخارجين عن القانون لتنفيذ أعمال إجرامية باستهداف مواقع تابعة لوزارة الداخلية.