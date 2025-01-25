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إسرائيل قلق إزاء مصير آخر طفلين محتجزين في غزة...ولا عودة للفلسطينيين إلى منازلهم حتى الإفراج عن أربيل يهود

أخبار دولية
2025-01-25 | 06:49
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إسرائيل قلق إزاء مصير آخر طفلين محتجزين في غزة...ولا عودة للفلسطينيين إلى منازلهم حتى الإفراج عن أربيل يهود
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إسرائيل قلق إزاء مصير آخر طفلين محتجزين في غزة...ولا عودة للفلسطينيين إلى منازلهم حتى الإفراج عن أربيل يهود

اعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري في تصريح متلفز السبت، إن الجيش "قلق للغاية" بشأن "مصير" الرهينتين الطفلين المتبقيين في غزة. وأضاف هاغاري "إسرائيل تصر على عودة كفير وأرييل بيباس". وأعرب عن "قلقنا العميق حول مصيرهما" وكذلك مصير والدتهما التي أعلنت حماس مقتلها قبل أكثر من عام ولكن السلطات الإسرائيلية لم تؤكد ذلك.

وأعلنت إسرائيل أنها ستمنع عودة الفلسطينيين النازحين إلى منازلهم في شمال غزة حتى يتم الإفراج عن الرهينة المدنية أربيل يهود. وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في بيان "لن تسمح إسرائيل بعبور سكان غزة إلى الجزء الشمالي من قطاع غزة حتى يتم ترتيب الإفراج عن الرهينة المدنية أربيل يهود التي كان من المفترض أن يُفرج عنها اليوم (السبت)". وقالت مصادر في حماس لاحقا إن يهود "على قيد الحياة وبصحة جيدة".
     

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