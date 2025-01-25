قيادي في حماس لرويترز: أبلغنا الوسطاء بأن مواطنة إسرائيلية محتجزة سيتم إطلاقها الأسبوع المقبل

أعلن قيادي في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لرويترز أنّ الحركة أبلغت الوسطاء بأن مواطنة إسرائيلية محتجزة في قطاع غزة سيتم إطلاقها الأسبوع المقبل، بعد أن قالت إسرائيل إنه كان ينبغي الإفراج عنها.



وأوضح القيادي أن الرهينة أربيل يهود سيتم إطلاقها السبت المقبل.