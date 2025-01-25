زيلينسكي يطلب من حلفائه العمل على "صيغة" لمحادثات سلام مع روسيا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت أنّه يجب على حلفائه العمل على تحديد صيغة لأي محادثات سلام مقبلة مع روسيا، مؤكدا أنّه يجب إشراك كييف بهدف إجراء مفاوضات ناجحة.



وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحافي في كييف "أتفهّم أنّ الاتصالات يمكن أن تكون بأشكال مختلفة (...) أعتقد أننا يجب أنه نركّز اليوم (...) على كيفية التوصّل إلى سلام عادل". وأضاف أنّ محادثات من دون تمثيل أوكراني لن تحقّق "نتائج حقيقية".