ثلاثة قتلى في ضربة أوكرانية على المنطقة المحتلة

قتل ثلاثة أشخاص في ضربة أوكرانية قرب خيرسون، في المنطقة التي تحتلها روسيا في جنوب أوكرانيا، وفق ما افادت سلطات الاحتلال السبت.



وقال فلاديمير سالدو، المسؤول المحلي الذي عينته موسكو، عبر تلغرام إن الجيش الأوكراني استخدم "ذخائر عنقودية وأنظمة من بعد مضادة للالغام" في قصف طاول مدينة أوليشكي قرب نهر دنيبر الذي يشكل خط الجبهة بين القوات الأوكرانية والروسية.



وتبادلت كييف وموسكو الاتهام باستخدام ذخائر عنقودية منذ بداية النزاع المستمر منذ نحو ثلاثة أعوام.



واضاف سالدو "حتى الآن، علمنا بمقتل ثلاثة مدنيين"، لافتا الى أنه يجري التعرف على هويات الضحايا.



من جهتها، اوردت كييف أن اربعة اشخاص أصيبوا في هجمات روسية على منطقة خيرسون السبت.