رئيس الوزراء السلوفاكي يرفض الدعوات المطالبة باستقالته

رفض رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو الدعوات المطالبة باستقالته اليوم السبت، وذلك بعد أن تظاهر عشرات الآلاف ضد تحول سياسة الحكومة نحو روسيا.



وقال منظمو الاحتجاجات إن نحو 60 ألفا احتجوا في العاصمة براتيسلافا أمس الجمعة، فيما ذكرت وسائل إعلام أن نحو 100 ألف شخص خرجوا في مسيرات في أنحاء البلاد، في أكبر مظاهرات منذ عودة فيتسو إلى السلطة في عام 2023.



واقتربت الاحتجاجات من مستويات شهدتها عام 2018 عندما تسبب مقتل صحفي استقصائي في مظاهرات حاشدة وأجبر فيتسو على الاستقالة حينها.



وتأتي الاحتجاجات الأحدث بعد أن أجرى فيتسو زيارة خاصة إلى موسكو في كانون الأول للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ونادرا ما التقى زعيم دولة من الاتحاد الأوروبي مع بوتين منذ غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022.



