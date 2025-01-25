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التوقف عن إصدار جوازات أميركية تحمل الجنس "إكس" تطبيقا لقرار ترامب
أخبار دولية
2025-01-25 | 11:14
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التوقف عن إصدار جوازات أميركية تحمل الجنس "إكس" تطبيقا لقرار ترامب
توقفت الولايات المتحدة عن إصدار جوازات السفر التي تحمل الجنس "إكس" (X) للأشخاص الذين يصنفون أنفسهم ذوي هوية جنسية غير ثنائية، على ما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية تطبيقا لأمر تنفيذي أصدره الرئيس دونالد ترامب في أول يوم لتوليه منصبه.
وقال ناطق باسم الدبلوماسية الأميركية لوكالة فرانس برس الجمعة إن الوزارة "لم تعد تصدر جوازات سفر أميركية تحمل علامة +إكس+". وأوضح الناطق باسم الوزارة أن المعاملات المتعلقة بطلبات الحصول على جوازات سفر تحمل هذه الإشارة عُلِّقَت بالتالي. وأشار إلى أن "توجيهات متعلقة بجوازات السفر الصادرة سابقا وتحمل تصنيف +إكس+ للجنس تصدر قريبا" وتُنشَر على موقع وزارة الخارجية الإلكتروني.
ووقّع ترامب الاثنين، اي في يوم تنصيبه، أمرا تنفيذيا أوعز فيه إلى إدارته "بالاعتراف" بوجود "جنسين فقط" يُحددان عند الولادة. وقال الرئيس الجمهوري خلال مراسم تنصيبه في واشنطن: "من اليوم فصاعدا، ستكون السياسة الرسمية لحكومة الولايات المتحدة هي أن ثمة جنسين فقط، ذكر وأنثى".
كذلك نصَّ المرسوم الذي يهدف إلى "إحياء الحقيقة البيولوجية" على "عدم جواز استخدام الأموال الاتحادية لتشجيع عقيدة النوع الاجتماعي".
ومن بين التدابير التي اتُخِذَت إزالة الجنس "إكس" للأشخاص الذين يحددون هويتهم على أنهم غير ثنائيين "من الوثائق الحكومية الرسمية، بما في ذلك جوازات السفر والتأشيرات التي ستعكس بأمانة جنس" حاملها كما حُدِّد عند ولادته، وفق ما شرح مسؤول في الإدارة الجديدة.
وأصدرت وزارة الخارجية الأميركية أول جواز سفر يحمل الجنس "إكس" في تشرين الأول 2021، وأشارت يومها إلى أن خانة "إكس" مخصصة لـ "الأشخاص غير الثنائيين، الثنائيي الجنس" وعلى نطاق أوسع أولئك الذين لا يصنفون هويتهم الجنسية ضمن معايير النوع الاجتماعي التي كانت موجودة قبل ذلك على الجواز.
وخلال حملته الانتخابية، وعد دونالد ترامب بوضع حد لـ"جنون التحول الجنسي" في الولايات المتحدة منذ اليوم الأول له في البيت الأبيض.
وأعلن أيضا أنه سيأمر كل الوكالات الاتحادية بالتوقف عن دعم العلاج الهرموني لتغيير الجنس، وتعهد بمنع المتحولين جنسيا من المشاركة في البطولات الرياضية المخصصة للنساء. وقد دخل هذا الحظر حيز التنفيذ بالفعل في المدارس المتوسطة والثانوية في نحو نصف الولايات الأميركية.
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