عشرات القتلى في هجوم بمسيرة على مستشفى في دارفور

قتل ما لا يقل عن 67 شخصا في هجوم بمسيرة على واحد من آخر المستشفيات العاملة في مدينة الفاشر بإقليم دارفور السوداني، بحسب محصلة جديدة لناشطين محليين السبت.



وقامت تنسيقية لجان مقاومة الفاشر بمراجعة محصلة سابقة أشارت الى مقتل 30 شخصا، الامر الذي أكده مصدر طبي في المستشفى الذي تعرض للقصف الجمعة.