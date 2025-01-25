الاتحاد الإفريقي يدعو الى وقف فوري للمعارك في شرق الكونغو الديموقراطية

دعا الاتحاد الافريقي السبت الى "وقف فوري" للمعارك التي اشتدت في الاسابيع الأخيرة في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية وباتت قريبة خصوصا من مدينة غوما.



وتدور المعارك بين الجيش الكونغولي ومتمردي حركة "ام23" المدعومين من رواندا على بعد حوالى عشرين كلم من عاصمة إقليم شمال كيفو التي يبلغ عدد سكانها نحو مليون نسمة، إضافة الى عدد مماثل من النازحين.



واورد بيان أن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد "يدعو الى الالتزام الصارم بوقف إطلاق النار الذي توافق عليه الاطراف والوقف الفوري للاعمال القتالية" و"يحض الاطراف بقوة على حماية حياة السكان المدنيين".



وسبق أن اعلنت ستة اتفاقات لوقف إطلاق النار في المنطقة سرعان ما تم انتهاكها. ويعود آخر وقف للنار الى نهاية تموز.



ووجه الاتحاد الإفريقي في بيانه نداء "عاجلا" الى المجتمع الدولي بهدف "تعبئة كل اشكال الدعم الممكنة للسكان، ضحايا الأضرار الجانبية الخطيرة لهذه الحرب التي تتسع".