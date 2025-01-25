أكسيوس: البيت الأبيض يلغي التعليق الخاص بتزويد إسرائيل بقنابل زنة 2000 رطل

ذكر موقع أكسيوس اليوم السبت نقلا عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين أن البيت الأبيض أصدر تعليمات للجيش الأمريكي برفع الحظر الذي فرضته إدارة الرئيس السابق جو بايدن على توريد قنابل تزن 2000 رطل إلى إسرائيل.



وكانت الخطوة متوقعة على نطاق واسع.



وكان بايدن قد أوقف تسليم القنابل التي تزن 2000 رطل بسبب المخاوف بشأن التأثير الذي قد تحدثه في غزة خلال الحرب.