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تركيا تتعهّد "مكافحة الإرهاب" غداة مقتل عنصرين في جهاز حرس الحدود العراقي
أخبار دولية
2025-01-25 | 14:00
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تركيا تتعهّد "مكافحة الإرهاب" غداة مقتل عنصرين في جهاز حرس الحدود العراقي
تعهّدت تركيا السبت العمل على نحو وثيق مع العراق لتأمين الحدود المشتركة للبلدين، غداة مقتل عنصرين من حرس الحدود العراقيين في إطلاق نار نُسب إلى حزب العمال الكردستاني.
والجمعة قالت وزارة الداخلية العراقية إن عنصرين في حرس الحدود قتلا قرب الحدود التركية في إقليم كردستان العراق المتمتّع بحكم ذاتي.
وجاء في بيان للوزارة "أثناء قيام قوات الحدود العراقية بواجبها في تأمين الشريط الحدودي العراقي التركي في ناحية باطوفة التابعة لقضاء زاخو في محافظة دهوك" الحدودية مع تركيا "تعرضت لإطلاق نار من قبل عناصر إرهابية تنتمي إلى منظمة +PKK+ (حزب العمال الكردستاني) المحظورة".
وأعلنت إصابة عنصر ثالث.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كتشالي في منشور على منصة إكس "نشعر بحزن عميق لمقتل عنصرين في حرس الحدود بسبب الهجوم الذي نفذته منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية".
وتابع المتحدث "من الواضح أن منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية تشكّل تهديدا للأمن القومي لتركيا والعراق وتنتهك سيادة العراق".
وأضاف "سنواصل مع العراق مكافحة الإرهاب".
وجاء الهجوم قبل يومين من زيارة مرتقبة لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى بغداد الأحد.
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