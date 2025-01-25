مسؤول أممي يدعو إلى رفع العقوبات عن سوريا لإتاحة عودة اللاجئين

دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي السبت من دمشق إلى رفع العقوبات الغربية المفروضة على سوريا، معتبرا أنها تشكل عائقا "رئيسيا" أمام عودة اللاجئين بعد سقوط بشار الأسد.



وقال غراندي في مؤتمر صحافي مساء السبت، بعد بضع ساعات من لقائه قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، إن "العقوبات هي راهنا عائق رئيسي أمام عودة اللاجئين".



واعتبر أن هذه العقوبات التي تجعل أي استثمار "مستحيلا"، فرضت "لوضع آخر (...) ينبغي تاليا إعادة النظر فيها على أمل رفعها".



وأضاف غراندي "لجعل هذه العودة مستدامة (...) يجب إحياء الاقتصاد وينبغي استعادة الخدمات وضمان الأمن (...) مع برنامج مهم جدا لإعادة الإعمار".



وختم غراندي "أمامنا فرصة في هذا البلد لم تتح لنا منذ عقود، واعتقد أنه يجب انتهازها".