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العثور على 56 جثة في مقابر جماعية في شمال المكسيك
أخبار دولية
2025-01-25 | 15:47
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العثور على 56 جثة في مقابر جماعية في شمال المكسيك
عُثر على 56 جثة في مقابر جماعية في شمال المكسيك، على مقربة من الحدود مع الولايات المتحدة، وفق ما أعلنت النيابة العامة المحلية السبت في بيان.
وجاء في البيان أنه تم استخراج الرفات في وقت سابق من هذا الأسبوع في ولاية تشيواوا التي تعد مسرحا لجرائم متّصلة بالمخدرات وتهريب الأسلحة، في عملية نفّذت بمساندة الجيش واستغرقت أياما عدة.
ولم تكشف النيابة العامة أي تفاصيل على صلة بالهويات المحتملة للضحايا.
وشمل الرفات بعض الجثث وبعض الهياكل العظمية الكاملة والجزئية، إضافة إلى ملابس ومظاريف رصاص.
وقالت النيابة العامة إن الرفات تم إرساله إلى مختبر الطب الشرعي لتحديد وقت الوفاة وسببها، على أمل أن يتم التعرف على الضحايا.
وتم استخراج الجثث في منطقة تعرف باسم "إل ويلي" تسيطر عليها منظمة إجرامية تدعى "لا لينيا"، هي أحد الفروع المسلّحة لعصابة سيوداد خواريز التي تنشط على الحدود، وفقا لوسائل إعلام محلية.
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