تظاهرات ضد اليمين المتطرف في كل أنحاء ألمانيا

جمعت تظاهرات ضد حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف عشرات آلاف الأشخاص في ألمانيا السبت، دعوا إلى "قطع الطريق" أمام هذا الحزب المتهم بتهديد الديموقراطية قبل شهر من الانتخابات التشريعية.



وأكدت الشرطة أن نحو 35 ألف شخص تظاهروا في برلين و20 ألفا في كولونيا (غرب) اللتين شهدتا أكبر التجمعات، في حين قدر المنظمون عدد المتظاهرين في العاصمة الألمانية بنحو 100 ألف شخص.



وأمام بوابة براندنبورغ الشهيرة، أضاء المتظاهرون عند حلول الظلام هواتفهم المحمولة مشكلين كلمة "مقاومة"، بحسب ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.



ودعت عدة منظمات إلى هذه التجمعات في نحو ستين مدينة، قبل أربعة أسابيع من الانتخابات المقررة في 23 شباط.



ويأتي "البديل من أجل ألمانيا" في المرتبة الثانية في الاستطلاعات حاصدا 22 بالمئة من نوايا التصويت، في نسبة أدنى من المحافظين (30 بالمئة).



وفاقت نسبة المشاركة في الاحتجاجات التوقعات إذ توقعت الشرطة في البداية مشاركة خمسة آلاف شخص في كولونيا، وعشرة آلاف في برلين.



وتحت شعار "نقطع الطريق!"، سار المتظاهرون رافعين لافتات كتب عليها "النازيون خارجا" و"حزب البديل من أجل ألمانيا ليس بديلا".



كما طالت الشعارات زعيم حزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي المحافظ فريدريش ميرز الأوفر حظا لتولي منصب المستشار، والمدافع عن تبني سياسة متشددة في ملف الهجرة.



وشهدت مدينة أشافينبورغ في جنوب بافاريا تظاهرة أيضا، حيث أدى هجوم دام بسكين في إحدى الحدائق هذا الأسبوع، اتهم أفغاني وضعه غير قانوني بتنفيذه، إلى إحياء النقاش حول الهجرة.



وتظاهر الآلاف أيضا في مدينة هاله في شرق البلاد حيث عقدت الرئيسة المشاركة لحزب البديل من أجل ألمانيا أليس فايدل، اجتماعا تحدث خلاله الملياردير الأميركي إيلون ماسك عبر الفيديو.