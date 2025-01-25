البابا فرنسيس يعلن استعداد الكنيسة الكاثوليكية لتوحيد تاريخ عيد الفصح

أعلن البابا فرنسيس السبت استعداد الكنيسة الكاثوليكية للقبول بتاريخ موحد للاحتفال بعيد الفصح، علما أن احتفال الكنائس المسيحية به غالبا ما يكون في مواعيد مختلفة تبعا لاختلاف في الروزنامة الدينية.



وقال البابا فرنسيس في مداخلة مرتجلة، خارج سياق عظته خلال قداس اختتم اسبوع الصلاة من اجل وحدة المسيحيين، إن "الكنيسة الكاثوليكية مستعدة للقبول بتاريخ يريده الجميع، تاريخ للوحدة".



واضاف أن "الفصح سيحتفل به هذا العام في اليوم نفسه بحسب التقويمين الغريغوري واليولياني، وتحديدا خلال هذه الذكرى المسكونية"، في إشارة الى مجمع نيقيا الذي عقد قبل 1700 عام ويعتبر أول مجمع هدف الى معالجة المشاكل بين مختلف الكنائس.



وتابع الحبر الأعظم "اجدد ندائي لتكون هذه المصادفة بمثابة تذكير لجميع المسيحيين بالقيام بخطوة حاسمة نحو الوحدة، وتاليا (الاتفاق) على تاريخ مشترك لعيد الفصح".