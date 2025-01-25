ترامب: سأطلب من السعوديين مزيدا من الاستثمارات

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم السبت أنه سيطلب من السعودية استثمار حوالي تريليون دولار في الولايات المتحدة، ارتفاعا من 600 مليار دولار تعهد السعوديون باستثمارها.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية يوم الخميس أن ولي العهد أكد أن المملكة ترغب في توسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة في السنوات الأربع المقبلة بمبلغ 600 مليار دولار مرشحة للارتفاع حال أتيحت فرص إضافية.



وأضاف الرئيس الأميركي أيضا أنه قد يفكر في إعادة الانضمام إلى منظمة الصحة العالمية.