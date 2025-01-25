الكونغو تقطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع رواندا

أفادت رسالة من وزارة الخارجية في جمهورية الكونغو الديمقراطية للسفارة الرواندية بأن الكونجو استدعت دبلوماسييها من رواندا وطلبت من السلطات الرواندية وقف الأنشطة الدبلوماسية والقنصلية في العاصمة الكونجولية في غضون 48 ساعة.



وأكد مندوب للوزارة السبت صحة الرسالة التي تحمل تاريخ 24 كانون الثاني.