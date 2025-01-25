دعوة لترامب لإلقاء كلمة أمام الكونغرس يوم الرابع من آذار

أعلن مكتب رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون إنه وجه دعوة للرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت لإلقاء كلمة أمام جلسة مشتركة للكونغرس يوم الرابع من آذار.



وقال جونسون في منشور على منصة إكس "إنه لشرف كبير وامتياز عظيم لي أن أدعو الرئيس دونالد ترامب لإلقاء كلمة أمام جلسة مشتركة للكونغرس يوم الثلاثاء الرابع من آذار2025، لعرض رؤية أميركا أولا (التي يتبناها) بالنسبة لمستقبلنا".