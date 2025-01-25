أميركا: استمرار تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة أمر بالغ الأهمية

أكدت الحكومة الأميركية السبت أن استمرار تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة أمر "بالغ الأهمية"، بعد أن أطلقت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أربع مجندات إسرائيليات مقابل 200 سجين فلسطيني.



وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان اليوم "من المهم للغاية استمرار تنفيذ وقف إطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن لدى حماس وإعادتهم سالمين إلى عائلاتهم".



ورحبت بيانات وزارة الخارجية الأميركية والبيت الأبيض بإطلاق المجندات الإسرائيليات لكنها لم تأت على ذكر السجناء الفلسطينيين الذين أفرجت عنهم إسرائيل.



وأضافت وزارة الخارجية "تحتفي الولايات المتحدة بإطلاق سراح الرهينات الإسرائيليات الأربع بعد احتجازهن لمدة 477 يوما".