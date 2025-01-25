مجلس الأمن يجتمع الأحد لبحث العنف في شرق الكونغو الديمقراطية

أعلن دبلوماسيون أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يجتمع الأحد لبحث العنف الدائر في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.



وقالت وزارة الدفاع في جنوب أفريقيا السبت إن تسعة جنود من جنوب أفريقيا قُتلوا في منطقة الصراع بشرق الكونغو في وقت تكافح فيه القوات الكونجولية وقوات حفظ السلام لوقف تقدم المتمردين المدعومين من رواندا في مدينة جوما.