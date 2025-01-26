ترامب: على الأردن ومصر استقبال المزيد من الفلسطينيين من غزة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه يتعين على الأردن ومصر استقبال المزيد من الفلسطينيين من غزة.



وعندما سُئل عما إذا كان هذا اقتراحا موقتا أو طويل الأجل، قال ترامب: "يمكن أن يكون هذا أو ذاك".



وعن اتصاله أمس مع العاهل الأردني الملك عبد الله، قال ترامب: "قلت له إنني أود منك أن تستقبل المزيد لأنني أنظر إلى قطاع غزة بأكمله الآن وهو في حالة من الفوضى، إنها فوضى حقيقية. أود منه أن يستقبل أشخاصا".



وأضاف: "أود أن تستقبل مصر أشخاصا أيضا"، مضيفا أنه سيتحدث إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.



ولفت الرئيس الأميركي الى انه "نتحدث عن مليون ونصف شخص، ونقوم بتطهير المنطقة (التي عصفت بها الحرب) برمتها".



وأشار ترامب الى "أنه مكان مدمر حرفيا، تقريبا كل شيء مدمر والناس يموتون هناك لذلك أفضل المشاركة مع بعض الدول العربية‭ ‬وبناء سكن في موقع مختلف حيث يمكنهم العيش في سلام من أجل التغيير".