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الصحة العالمية تدعو إلى وقف الهجمات على مراكز الرعاية الصحية في السودان

أخبار دولية
2025-01-26 | 00:31
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الصحة العالمية تدعو إلى وقف الهجمات على مراكز الرعاية الصحية في السودان
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الصحة العالمية تدعو إلى وقف الهجمات على مراكز الرعاية الصحية في السودان

دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس أمس السبت إلى وقف الهجمات على مراكز الرعاية الصحية والعاملين فيها في السودان بعد أن أدى هجوم بطائرة مسيرة على مستشفى في منطقة بولاية شمال دارفور إلى مقتل أكثر من 70 شخصا وإصابة العشرات.

وقال تيدروس في منشور على منصة إكس بعد الهجوم الذي وقع يوم الجمعة: "باعتباره المستشفى الوحيد العامل في الفاشر، يوفر المستشفى التخصصي للنساء والتوليد السعودي خدمات تشمل أمراض النساء والتوليد والباطنة والجراحة وطب الأطفال إلى جانب مركز للتغذية العلاجية".

وأضاف تيدروس: "نواصل الدعوة إلى وقف جميع الهجمات على (قطاع) الرعاية الصحية في السودان، وإتاحة الفرصة الكاملة لإصلاح المرافق المتضررة على وجه السرعة".

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