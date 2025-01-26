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وزير الخارجية الأميركي: أميركا قد ترصد "مكافأة كبيرة جدا" للقبض على قادة طالبان
أخبار دولية
2025-01-26 | 00:36
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وزير الخارجية الأميركي: أميركا قد ترصد "مكافأة كبيرة جدا" للقبض على قادة طالبان
أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة قد ترصد "مكافأة كبيرة جدا" للقبض على كبار قادة حركة طالبان الأفغانية، لافتا الى أنه أحيط علما بأن طالبان تحتجز رهائن أمريكيين أكثر مما أُعلن عنه في السابق.
وقال روبيو في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "سمعت للتو أن طالبان تحتجز رهائن أميركيين أكثر مما ورد في تقارير سابقة".
وأضاف: "إذا كان هذا صحيحا، فسنضطر على الفور إلى رصد مكافأة كبيرة جدا لمن يساعد في القبض على كبار قادتهم، ربما أكبر حتى من تلك التي رصدناها بخصوص بن لادن".
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