زلزال بقوة 5.6 درجة يهز تايوان

أعلن مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني (جي.إف.زد) أن زلزالا بقوة 5.6 درجة هز تايوان اليوم الأحد.



وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 16 كيلومترا.