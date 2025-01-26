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الأمم المتحدة: "الظروف ليست مهيأة بعد" لعودة سكان البلدات الحدودية في جنوب لبنان
أخبار دولية
2025-01-26 | 05:38
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الأمم المتحدة: "الظروف ليست مهيأة بعد" لعودة سكان البلدات الحدودية في جنوب لبنان
اعتبرت الأمم المتحدة الأحد أن "الظروف ليست مهيأة بعد" لعودة السكان الى البلدات الحدودية مع إسرائيل في جنوب لبنان، مع استمرار تواجد القوات الاسرائيلية فيها رغم انقضاء مهلة انسحابها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله.
وجاء في بيان مشترك للمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان ورئيس بعثة قوة الأمم المتحدة الموقتة (يونيفيل) "كما رأينا بشكل مأساوي هذا الصباح، فإن الظروف ليست مهيأة بعد لعودة آمنة للمواطنين إلى قراهم الواقعة على طول الخط الأزرق. وبالتالي فإن المجتمعات النازحة، التي تواجه طريقاً طويلاً للتعافي وإعادة الإعمار، مدعوة مرة أخرى إلى توخي الحذر". وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل بنيران القوات الإسرائيلية، مع محاولة مئات الأشخاص دخول بلدات لم تنسحب منها.
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