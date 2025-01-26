حماس تتهم إسرائيل بـ"خرق" الهدنة عبر منع عودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة

اتهمت حركة حماس الأحد إسرائيل ب"خرق" اتفاق وقف إطلاق النار عبر منع عودة النازحين الفلسطينيين من جنوب قطاع غزة إلى شماله.



وقالت حماس في بيان إنها "تتابع مع الوسطاء منع إسرائيل عودة النازحين من جنوب قطاع غزة إلى الشمال الذي يمثل مخالفة وخرقا لاتفاق وقف إطلاق النار"، معتبرة أن "الاحتلال يتلكأ بذريعة الأسيرة أربيل يهود، بالرغم من أن الحركة أبلغت الوسطاء أنها على قيد الحياة، وأعطت كل الضمانات اللازمة للإفراج عنها".

