وزير الخارجية الإسرائيلي يرحب بموافقة ترامب على تسليم بلاده قنابل بزنة ألفي رطل



رحب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الأحد بموافقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تزويد بلاده بشحنة قنابل بزنة ألفي رطل كانت إدارة بايدن قد جمدتها.



وقال ساعر عبر حسابه على منصة إكس "شكرا للرئيس ترامب على عرض قيادته الجديد بتزويدنا بشحنة الدفاع الحيوية... تصبح المنطقة أكثر أمنا عندما تمتلك إسرائيل ما تحتاج إليه للدفاع عن نفسها" في إشارة إلى قرار ترامب بشأن القنابل.

