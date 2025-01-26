إسرائيل تمنع عشرات آلاف الفلسطينيين من الوصول إلى شمال قطاع غزة

أفاد الدفاع المدني في غزة الأحد أن إسرائيل منعت عشرات آلاف النازحين الفلسطينيين من العودة من جنوب القطاع إلى شماله.



وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس "الاحتلال يمنع عشرات آلاف المواطنين النازحين من العودة إلى شمال قطاع غزة" مبينا أن الجيش الإسرائيلي "مازال يغلق مفترق نتساريم على طريق الرشيد الساحلي". ورأى مراسلو فرانس برس حشودا ضخمة من أهالي غزة الذين تجمعوا قرب الحاجز الإسرائيلي بانتظار العبور.

