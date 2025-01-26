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ادرعي: اعتقلنا عددًا من المشتبه بهم بعد ان تحركوا بالقرب من الجيش الاسرائيلي وشكلوا تهديدًا
أخبار دولية
2025-01-26 | 06:13
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ادرعي: اعتقلنا عددًا من المشتبه بهم بعد ان تحركوا بالقرب من الجيش الاسرائيلي وشكلوا تهديدًا
كتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي باللغة العربية افيخاي أدرعي عبر منصة "اكس" "في وقت سابق اليوم قامت قوات الجيش الاسرائيلي التي تعمل في منطقة جنوب لبنان بإطلاق النار بهدف إبعاد وازالة تهديدات في عدة مناطق تم رصد مشتبه فيهم يقتربون منها.
كما تم اعتقال عدد من المشتبه فيهم في المنطقة بعد ان تحركوا بالقرب من القوات وشكلوا تهديدًا حقيقيًا حيث يتم التحقيق معهم في هذه الاثناء في الميدان.
ينتشر الجيش الاسرائيلي في جنوب لبنان ويواصل العمل وفق التفاهمات بين إسرائيل ولبنان ويراقب محاولات حزب الله العودة إلى منطقة جنوب لبنان.
سيعمل جيش الدفاع لإزالة اي تهديد على دولة إسرائيل وقوات الجيش الاسرائيلي."
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