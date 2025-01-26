مقتل 27 جنديا بهجوم انتحاري في نيجيريا

قتل 27 جنديا نيجيريا على الأقل في هجوم انتحاري في شمال شرق البلاد، بحسب ما أفاد مصدران عسكريان فرانس برس الأحد، في أحد أكثر الهجمات الانتحارية دموية التي تستهدف قوات الجيش في السنوات الأخيرة.



وقال ضابط في الجيش: "أسفر الهجوم الانتحاري عن مقتل 27 جنديا، بينهم قائد، وإصابة عدد آخر بجروح خطرة".