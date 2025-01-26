وزير الخارجية التركي يدعو من بغداد إلى توحيد الجهود الإقليمية ضد المقاتلين الأكراد

دعا وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأحد خلال زيارة لبغداد إلى "خوض نضال" إقليمي ضدّ المقاتلين الأكراد في العراق والجارة سوريا.



ويمتلك حزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمردا منذ عقود ضد الدولة التركية، قواعد خلفية في جبال إقليم كردستان العراق المتمتع بحكم ذاتي والذي يستضيف كذلك منذ 25 عاما قواعد عسكرية تركية.



وتصنف أنقرة مع حلفائها الغربيين هذه المنظمة "إرهابية"، وتتهم وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا بالارتباط بها.



وقال فيدان في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره العراقي بعد اجتماع في مقر وزارة الخارجية العراقية "أؤكد على ما يلي بأشدّ العبارات، حزب العمال الكردستاني يستهدف تركيا والعراق وسوريا"، مضيفا "علينا أن نخوض نضالا مشتركا ضد الإرهاب من أجل مستقبل منطقتنا".



وتابع "علينا أن نجمع كل مواردنا وندمر كلّا من داعش" في إشارة إلى تنظيم الدولة الإسلامية الذي لا يزال عناصر منه متوارون قادرين على شنّ هجمات ونصب كمائن انطلاقا من مناطق نائية في العراق وسوريا، و"حزب العمال الكردستاني".



ويشنّ الجيش التركي عمليات برية وجوية بانتظام ضد المقاتلين الأكراد في العراق وسوريا.