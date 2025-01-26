السعودية تعدم سبعة مواطنين دينوا بتهريب المخدرات إلى المملكة

أعلنت السلطات السعودية إعدام سبعة مواطنين أدينوا بتهريب المخدرات إلى المملكة، ما يرفع عدد أحكام الإعدام المنفذة هذا العام إلى 36، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى الإعلانات الرسمية.واحتلّت السعودية المرتبة الثالثة على قائمة الدول الأكثر تنفيذا لأحكام الإعدام في العالم في عامي 2022 و2023 بعد الصين وإيران، بحسب منظمة العفو الدولية ومقرّها لندن. وأعدمت 338 شخصا في 2024، بحسب تعداد فرانس برس استنادا إلى البيانات الرسمية.وأوردت وكالة الأنباء السعودية (واس) بيانا لوزارة الداخلية جاء فيه "أقدم كل من مبارك بن مبخوت بن مبارك الصيعري ومبخوت بن عبدالله الصيعري ومانع بن حمد اليامي ومحمد بن محمد آل معروف الصيعري وقايد بن عبدالله الكربي ومحمد بن مبارك بن الصيعري وسالم بن قضعان بن الصيعري - سعوديي الجنسية - على تلقي وتهريب الحشيش المخدر إلى المملكة (...) صدر بحقهم حُكم يقضي بثبوت ما نسب إليهم وقتلهم تعزيراً".