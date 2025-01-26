وزير الخارجية الإيراني في كابول

وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأحد إلى العاصمة الأفغانية كابول، في زيارة هي الأعلى مستوى لمسؤول إيراني إلى أفغانستان منذ استيلاء حركة طالبان على الحكم.



وكان مسؤولون أفغان في استقبال عراقجي لدى وصوله إلى مطار كابول، وبحسب التلفزيون الإيراني فإن الوزير مصحوب بـوفد اقتصادي.