البابا فرنسيس يندد بـ"أسوأ أزمة إنسانية في العالم" بالسودان

ندّد البابا فرنسيس الأحد بـ"أسوأ أزمة إنسانية في العالم" تعصف بالسودان الذي تمزّقه حرب منذ نيسان 2023 ترتدّ تداعياتها أيضا على دولة جنوب السودان المجاورة.



وصرّح الحبر الأعظم بعد صلاة التبشير الملائكي الأحد أن "النزاع الدائر في السودان الذي اندلع في شباط 2023 تسبّب بأسوأ أزمة إنسانية في العالم وله تداعيات مأسوية أيضا على جنوب السودان".



وتابع "أتعاطف مع سكان البلدين وأدعوهم إلى الأخوّة والتضامن وتفادي العنف على أشكاله"، داعيا "طرفي النزاع في السودان إلى وقف المعارك والجلوس إلى طاولة المفاوضات".



وقال "أناشد الأسرة الدولية أن تقوم بكلّ ما في وسعها لتوصيل المساعدة الإنسانية اللازمة إلى النازحين ومساعدة الجهات المتحاربة في سلك طريق السلام على وجه السرعة".

