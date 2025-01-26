كييف تعلن قصف مصفاة للنفط جنوب العاصمة الروسية

أعلن الجيش الأوكراني الأحد أنه قصف بواسطة مسيّرة مصفاة للنفط في منطقة ريازان الروسية جنوب موسكو، في هجوم هو الثاني على الموقع المذكور في أقل من أسبوع.



وقالت هيئة الأركان الأوكرانية في بيان إن "وحدات من القوات النظامية (...) قصفت مجددا منشآت شركة ريازان لتكرير النفط والتي تموّن جيش الاحتلال الروسي"، لافتة الى "وقوع انفجارات واندلاع حريق في المنطقة المستهدفة" ليل السبت-الأحد.



واأوضحت كييف أن هذه المصفاة هي "واحدة من أكبر أربع مصاف في روسيا الاتحادية" وتنتج خصوصا "وقود الديزل والكيروزين" للجيش الروسي.



وسبق أن استهدفت مصفاة ريازان الجمعة بمسيرات أطلقتها كييف التي أكدت يومها أنها "ضربت أهدافا مهمة للمحتلين في منطقتي ريازان وبريانسك الروسيتين".

