نتانياهو يشكر ترامب على تزويد إسرائيل بـ"الأدوات اللازمة" لدفاعها



شَكَر رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تزويد بلاده "الأدوات اللازمة"، بعدما كان قد لمح إلى أنّه رفع الحظر عن تسليم قنابل تزن ألفي رطل إلى إسرائيل كانت إدارة جو بايدن قد جمّدتها.



وفي رسالة عبر الفيديو، أعرب نتانياهو عن شكره لترامب على "الوفاء بوعده بإعطاء إسرائيل الأدوات اللازمة لدفاعها ولهزيمة أعدائنا المشتركين وضمان مستقبل من السلام والازدهار".



وفي وقت سابق، أشاد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر عبر حسابه على منصة إكس بـ"الإظهار الجديد للصفات القيادية" للرئيس الأميركي. وقال "تصبح المنطقة أكثر أمنا عندما تملك إسرائيل ما تحتاج إليه للدفاع عن نفسها".



وقال ترامب السبت إنّ "عددا كبيرا من الأشياء" التي طلبتها إسرائيل من الولايات المتحدة يجري تسليمها حاليا، وذلك بعدما أفادت تقارير صحافية بأن إدارته أفرجت عن شحنة قنابل يبلغ وزنها 2000 رطل (907 كلغ). وكتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشل، "الكثير من الأشياء التي كانت إسرائيل قد طلبتها ودفعت ثمنها، ولكن لم يُرسلها (الرئيس السابق جو) بايدن، باتت الآن في طريقها" إلى التسليم.

