ماكرون سيسمح للشركات الإسرائيلية بالمشاركة في معرض للطيران...وطلب من نتانياهو سحب قواته من لبنان

أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو بالسماح للشركات الإسرائيلية بالمشاركة في معرض باريس الدولي للطيران، حسبما أفاد مكتب نتانياهو بعد اتصال هاتفي بين الزعيمين الأحد.



وأضاف البيان أن ماكرون ونتانياهو ناقشا أيضا "مواضيع مختلفة، بما فيها آخر التطورات في لبنان وغزة"، من دون إضافة مزيد من التفاصيل.



وبعيد ذلك، جاء تعليق الإليزيه بأسلوب أكثر تحفّظا. وقال ماكرون إنّ وجود الشركات الإسرائيلية "يمكن أن يُنظر إليه بشكل إيجابي، نتيجة لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان". وكانت الحكومة الفرنسية أكدت أنّ الشركات الإسرائيلية مرحّب بها، ولكن من دون أن تتمكّن من عرض الأسلحة الهجومية المستخدمة في قطاع غزة ولبنان.



في السياق، طلب ماكرون من نتانياهو "سحب قواته التي لا تزال منتشرة في لبنان"، وفق ما أفاد الإليزيه. وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إن "رئيس الجمهورية شدد أمام رئيس الوزراء على أهمية الا يقوض أي شيء جهود السلطات اللبنانية الجديدة لاستعادة سلطة الدولة على كامل أراضي بلادها".