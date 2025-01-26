ترامب يدعو مصر والأردن لاستقبال المزيد من الفلسطينيين..ونتنياهو يشكره لوقوفه الى جانب اسرائيل

ذكرت القناة الثالثة عشرة الإسرائيلية أنَّ مبعوث الرئيس الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف سيتوجه إلى إسرائيل يوم الأربعاء للإشراف على متابعة تنفيذ بنود الاتفاق.

وفي وقتٍ شكر فيه رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو الرئيس الاميركي لوقوفه الى جانب اسرائيل، ابلغ الرئيس الاميركي دونالد ترامب العاهل الأردني الملك عبد الله أنه يتعين على الأردن ومصر استقبال المزيد من الفلسطينيين من غزة.

الموقف الاميركي ردّ عليه وزير الخارجية الأردنية أيمن الصفدي الذي اكد أن رفض بلاده لتهجير الفلسطينيين هو أمر "ثابت لا يتغير".