عباس يدين أي مشروع " تهجير" لسكان قطاع غزة بعد اقتراح ترامب

اعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأحد عن "إدانته" و"رفضه الشديد" لأي مشروع يهدف الى "تهجير أبناء شعبنا من قطاع غزة"، عقب اقتراح من الرئيس الاميركي دونالد ترامب في هذا المعنى.



وأورد بيان للرئاسة الفلسطينية أن عباس "يقوم بإجراء اتصالات عاجلة مع قادة الدول العربية، والأوروبية، والولايات المتحدة الأميركية بهذا الخصوص"، مؤكدا أن "الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن ارضه ومقدساته".

