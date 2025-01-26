الولايات المتحدة قد ترصد مكافأة كبيرة للقبض على كبار قادة حركة طالبان

أعلن وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو أن الولايات المتحدة قد ترصد مكافأة كبيرة للقبض على كبار قادة حركة طالبان الأفغانية، لافتاً الى أن طالبان تحتجز رهائن أميركيين أكثر مما أُعلن عنه في السابق.