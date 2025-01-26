"العرب الأميركيون من أجل ترامب": نرفض أي دعوة لنقل سكان غزة إلى أي بلد في العالم

أصدر "العرب الأميركيون من أجل ترامب" بياناً يرفضون فيه بشدة أي دعوة لنقل سكان غزة إلى أي بلد في العالم.



وجاء في البيان: "يرفض العرب الأميركيون من أجل ترامب بشدة اقتراح الرئيس دونالد ج. ترامب بنقل الفلسطينيين في غزة - طوعًا أو قسرًا - إلى مصر والأردن. نعتقد بقوة أن الحل الوحيد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو حل الدولتين".



واضاف: "يشكر العرب الأميركيون من أجل ترامب الرئيس على فرض وقف إطلاق النار في غزة. ونتوقع أن يعمل الرئيس وفريقه على إعادة إعمار غزة وإطلاق عملية تؤدي في النهاية إلى إنشاء دولة فلسطينية تعيش جنبًا إلى جنب بسلام مع إسرائيل".