ترامب يعلن سلسلة عقوبات على كولومبيا بعد رفضها طائرات عسكرية تقل مهاجرين مرحّلين

تعهّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد، فرض رسوم جمركية باهظة وعقوبات أخرى على كولومبيا، بعدما منع نظيره الكولومبي غوستافو بيترو طائرات عسكرية أميركية تقلّ مرَحَّلين كولومبيين من دخول بلاده.



وقال ترامب عبر شبكته الاجتماعية تروث سوشل إنّ "رفض بيترو لهذه الرحلات عرّض الأمن القومي والسلامة العامة للولايات المتحدة للخطر، لذلك وجّهت إدارتي لاتخاذ تدابير انتقامية عاجلة وحاسمة على الفور"، بينها رسوم جمركية بنسبة 25 في المئة ومنع مسؤولين في الحكومة الكولومبية من السفر الى الولايات المتحدة.

واعلنت الحكومة الكولومبية الاحد أنها سترسل طائرتها الرئاسية الى الولايات المتحدة لتنقل "في شكل لائق" المهاجرين المرحلين غير النظاميين. وقالت الرئاسة في بيان وزع على الصحافيين إن "حكومة كولومبيا، باشراف الرئيس غوستافو بيترو، وضعت الطائرة الرئاسية في التصرف لتسهيل عودة لائقة للمواطنين الذين كانوا سيصلون الى البلاد هذا الصباح في رحلات ترحيل".

