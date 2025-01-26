جامعة الدول العربية: محاولات ترحيل الفلسطينيين أو تهجيرهم ترقى إلى "تطهير عرقي"

حذّرت جامعة الدول العربية الأحد من "محاولات نزع الشعب الفلسطيني من أرضه"، بعد أن اقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطة "لتطهير" قطاع غزة ونقل سكانه إلى مصر والأردن.



وجاء في بيان للأمانة العامة لجامعة الدول العربية "لا يُمكن أن يُسمى ترحيل البشر وتهجيرهم عن أرضهم قسراً سوى بالتطهير العرقي".