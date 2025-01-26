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ترامب سيفرض رسوما جمركية على كل البضائع الواردة من كولومبيا...والرئيس الكولومبي يهدد بإجراءات مماثلة
أخبار دولية
2025-01-26 | 17:09
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ترامب سيفرض رسوما جمركية على كل البضائع الواردة من كولومبيا...والرئيس الكولومبي يهدد بإجراءات مماثلة
اعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الأحد إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات واسعة النطاق ورسوما جمركية على كولومبيا بسبب رفضها استقبال طائرتين عسكريتين أمريكيتين كانتا تقلان مهاجرين جرى ترحيلهم.
وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال إن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية طارئة بنسبة 25 بالمئة على جميع السلع الكولومبية القادمة إلى الولايات المتحدة وسترفعها إلى 50 بالمئة في غضون أسبوع واحد.
وسيفرض حظرا على استقبال الكولومبيين وسيلغي تأشيرات مسؤولي الحكومة الكولومبية، كما سيفرض عقوبات مصرفية ومالية طارئة على كولومبيا، قائلاً: "الإجراءات على كولومبيا هي فقط البداية".
بالمقابل، هدد الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة على السلع الواردة من الولايات المتحدة ردا على إجراءات مماثلة هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب باتخاذها ضد بلاده.
في السياق، اعلن مصدر في البيت الأبيض لرويترز اليوم الأحد إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يستخدم كولومبيا مثالا ليوضح للعالم ما سيحدث إذا رفضت دول أخرى قبول رحلات المهاجرين المرحلين.
وقال المصدر ردا على سؤال عما إذا كان ترامب يستخدم كولومبيا كمثال "بالتأكيد. نعم. الدول ملزمة بقبول رحلات العودة إلى الوطن. الولايات المتحدة تعيد ببساطة المجرمين الذين أرسلتهم كولومبيا إلى الولايات المتحدة".
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