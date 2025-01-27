بدء عودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة

بدأ النازحون الفلسطينيون بالعودة إلى شمال قطاع غزة صباح الاثنين، بحسب ما أفاد مسؤول في وزارة الداخلية في غزة "فرانس برس"، بعد اتفاق بين حركة حماس وإسرائيل.



وأكد المسؤول "بدء عبور النازحين الفلسطينيين على شارع الرشيد الغربي عبر حاجز نتساريم الغربي الى مدينة غزة وشمال قطاع غزة".