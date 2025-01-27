نتنياهو يعلن أنه سيجري الإفراج عن ستة رهائن بعد مفاوضات مع حماس

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت متأخر الأحد، أنه سيجري الإفراج عن ستة رهائن إضافيين الأسبوع المقبل، بعد محادثات مع حماس.



وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو أنه سيجري الإفراج عن ثلاثة رهائن الخميس وثلاثة آخرين السبت، مضيفا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي سيسمح للفلسطينيين بالعودة إلى شمال غزة اعتبارا من الاثنين.